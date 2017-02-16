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الاستئناف: السجن 10 سنوات لـ 54 متهماً بأحداث سجن جو
أحداث 10 مارس 2015 في سجن جو
2017-02-16 - 12:28 م
مرآة البحرين: خففت محكمة الاستئناف البحرينية أحكاماً بسجن 54 متهماً إلى السجن 10 سنوات، بدلاً من السجن 15 سنة، في قضية إحداث شغب في سجن جو المركزي.
وكانت محكمة أول درجة قضت (25 يناير/كانون الثاني 2016) بحبس 57 متهماً 15 عاماً على خلفية أحداث سجن جو في 10 مارس/آذار 2015.
ودانت منظمات حقوقية الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في السجن، كما عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ للتقارير الواردة من سجن جو في مارس 2015.
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