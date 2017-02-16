مقتل 9 نساء وطفل في هجوم لطائرات سعودية على معزين باليمن

2017-02-16 - 2:05 م

مرآة البحرين (رويترز): قال سكان إن طائرات حربية للتحالف الذي تقوده السعودية قصفت منزلا إلى الشمال من العاصمة اليمنية صنعاء حيث تجمع أشخاص لتقديم العزاء في وفاة امرأة مما أسفر عن مقتل تسع نساء وطفل واحد فضلا عن إصابة العشرات.

وقال أحد السكان لرويترز إن الضربة الجوية أصابت منزل أحد شيوخ القبائل في مديرية أرحب إلى الشمال من صنعاء مساء الأربعاء.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي في اليمن للحصول على تعقيب.

وقال أحد السكان لمصور تلفزيوني من رويترز يوم الخميس "سمع الناس صوت طائرات وبدأوا في الفرار من المنزل. لكن القنابل أصابت المنزل مباشرة. انهار السقف. الدماء كانت في كل مكان."

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية رجال قبائل يفتشون بين أنقاض المنزل الذي يقال أنه منزل محمد النكعي وهو زعيم قبلي متحالف مع المقاتلين الحوثيين.

وأظهرت صورة أخرى رجلا يجلس وسط التراب وهو يمسك بجثة امرأة عجوز بين يديه.

ولم يتسن على الفور التحقق من دقة الصور.

وفي أكتوبر تشرين الأول تعرض التحالف العربي لانتقادات شديدة بعد أن نفذ ضربة جوية على مجلس عزاء في صنعاء مما أسفر عن مقتل 140 شخصا بحسب تقديرات الأمم المتحدة.