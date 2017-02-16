2017-02-16 - 11:44 م

مرآة البحرين: أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الخميس (16 فبراير/ شباط 2017) بما أسماه "إنجازات وزارة الداخلية في ملاحقة المطلوبين للعدالة"، وذلك بعد أسبوع من قتل 3 معارضين في عرض البحر.

حمد بن عيسى آل خليفة قال خلال زيارته لوزارة الداخلية أعرب عن اعتزازه بعمل الوزارة، مشيدا "بما حققوه من إنجازات في التعامل الأمني مع مختلف القضايا التي تمس أمن البلاد وتمكنهم من إفشال المخططات الإرهابية وملاحقة المطلوبين للعدالة، وأداء المهام الأمنية المطلوبة بجاهزية عالية واحتراف".

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن حمد بن عيسى تعازيه لمقتل أحد حراس سجن جو وضابط قتل في البلاد القديم.

وتأتي إشادة الملك بعد أسبوع من تصفية الشهيد رضا الغسرة ومحمود يحيى ومصطفى يوسف بعد أن لاحقت قوات خاصة قاربهم في عرض البحر، تقول وزارة الداخلية إنهم مطلوبين.