بالفيديو: المئات يواصلون اعتصامهم عند منزل آية الله قاسم رغم غزارة الأمطار

2017-02-17 - 1:58 م

مرآة البحرين: واصل المئات من المواطنين اعتصامهم المفتوح أمام منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، مساء أمس الخميس 16 فبراير/شباط 2017 رغم غزارة الأمطار التي تشهدها البلاد منذ يومين.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي جموعاً من المعتصمين وهم يرفعون شعارات مؤيدة لقاسم، الذي أسقطت السلطات جنسيته في 20 يونيو/حزيران 2016.

ومنذ الإعلان عن إسقاط جنسية قاسم، احتشد الآلاف عند منزله، مطالبين السلطات بالتراجع عن القرار، ومؤكدين على حمايته والدفاع عنه.