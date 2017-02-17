» فيديو
بالفيديو: المئات يواصلون اعتصامهم عند منزل آية الله قاسم رغم غزارة الأمطار
2017-02-17 - 1:58 م
مرآة البحرين: واصل المئات من المواطنين اعتصامهم المفتوح أمام منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، مساء أمس الخميس 16 فبراير/شباط 2017 رغم غزارة الأمطار التي تشهدها البلاد منذ يومين.
وأظهرت مقاطع مصورة بثها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي جموعاً من المعتصمين وهم يرفعون شعارات مؤيدة لقاسم، الذي أسقطت السلطات جنسيته في 20 يونيو/حزيران 2016.
ومنذ الإعلان عن إسقاط جنسية قاسم، احتشد الآلاف عند منزله، مطالبين السلطات بالتراجع عن القرار، ومؤكدين على حمايته والدفاع عنه.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-02-17الأمطار تغرق البحرين والداخلية تنصح المواطنين بقطع التيار الكهربائي عن المنزل
- 2017-02-14فيديو وصور: مسيرات ومواجهات في صبيحة الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير
- 2017-02-13بالفيديو: الآلاف يهتفون في سترة "يسقط حمد" في الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير
- 2017-01-19بالفيديو: وزير خارجية إيران يقول إن بلاده تريد التعاون مع السعودية لإنهاء الأوضاع المأساوية في سوريا واليمن والبحرين
- 2017-01-15فيديو: والدة الشهيد سامي مشيمع تطالب ملك البحرين بدم ابنها
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus