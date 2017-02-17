الأمطار تغرق البحرين والداخلية تنصح المواطنين بقطع التيار الكهربائي عن المنزل

2017-02-17 - 2:23 م

مرآة البحرين: شهدت البحرين مساء الخميس 16 فبراير/شباط 2017 أمطاراً غزيرة، أدت إلى إغراق شوارع ومناطق البحرين.

وتداول نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة عن صعوبة سير السيارات، نظراً للمياه الغزيرة التي تجمعت في كل مكان، فيما تعاطى بعض المواطنين مع الأمر بشكل فكاهي.

من جانبها نصحت الداخلية المواطنين بالتقيد ببعض الإرشادات الوقائية، مثل قطع التيار الكهربائي عن المنزل ونقل الحاجات الضرورية إلى الطابق العلوي، وعدم التعامل مع الأدوات والأجهزة الكهربائية المبللة حتى التأكد من سلامتها وجفافها.

كما دعت الداخلية المواطنين إلى استخدام الكشافات التي تعمل بالبطارية وإبلاغ الجهات المعنية عن خطوط الكهرباء والماء التالفة أو المعطلة، ودعت سائقي السيارات إلى الابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمات المياه.