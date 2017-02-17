البرلمان الأوروبي يدين إعدام 3 معارضين في البحرين

2017-02-17 - 7:48 م

مرآة البحرين (خاص):

دان البرلمان الأوروبي بشدة، في ثلاث قرارات صوت عليها يوم أمس الخميس 16 فبراير/شباط 2017، إعدام ثلاثة شبّان معارضين في البحرين في 15 يناير/كانون الثاني 2017 وكذلك سبعة أشخاص في الكويت في 25 يناير/كانون الثاني 2017.

وأسف نواب البرلمان الأوروبي لقرار السلطات في كل من البحرين والكويت إعادة إحياء عقوبة الإعدام في حين حظرتها أكثر من 160 دولة أخرى في الأمم المتحدة أو أوقفت استخدامها.

ودعا النواب الأوروبيون البحرين، وكذلك الكويت، إلى فرض حظر على عقوبة الإعدام كخطوة باتجاه إلغائها.

وأعربوا عن قلقهم البالغ من التقارير الصّادرة عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة (مفوضية حقوق الإنسان) بأن المتهمين في كلا البلدين لم يحصلوا على محاكمة عادلة، وأن عمر أحد المُدانين في البحرين كان أقل من 18 عامًا في فترة ارتكاب الجريمة المزعومة. وأكدوا معارضة الاتحاد الأوروبي لعقوبة الإعدام كما دعوا إلى إعادة محاكمة أولئك الذين ينتظرون تنفيذ الحكم بهم حاليًا، وفقًا للمعايير الدّولية.