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البحرين: تفريق تظاهرات حاولت الوصول لدوار اللؤلؤة إحياء لذكرى "الخميس الدامي"
2017-02-17 - 9:38 م
مرآة البحرين: استخدمت قوات النظام البحريني القوة، الجمعة (17 فبراير/ شباط 2017) لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة مهد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد فبراير 2011.
وتظاهر المئات باتجاه المنطقة المحاطة بالأسلاك الشائكة وقوات من الحرس الوطني البحريني، إلا أن القوات واجهت المحتجين في الأحياء السكنية القريبة من المنطقة وأطلقت قنابل الغاز والرصاص الانشطاري عليهم.
وشهدت مناطق السنابس، الديه وجدحفص اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات النظام، وتحدثت حصيلة أولية عن اعتقال 3 محتجين.
وتظاهر الآلاف في مناطق متفرقة اليوم، إحياء ذكرى الهجوم الأول على المعتصمين في دوار اللؤلؤة فجر الخميس 17 فبراير 2011، الذي بات يعرف باسم "الخميس الدامي"، حيث قتلت قوات خاصة 4 محتجين وأصيب حينها المئات.
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