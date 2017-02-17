» أخبار

الإفراج عن الناشطة معصومة السيد بعد 6 أشهر من الحبس

2017-02-17 - 9:58 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية الجمعة (17 فبراير/ شباط 2017) عن الناشطة معصومة السيد وذلك بعد قضائها حكما بالسجن 6 أشهر بتهمة التجمهر.

وكانت محكمة بحرينية قد قضت 26 يوليو/ تموز الماضي بحبس السيد 6 أشهر، وكانت السيد قد قضت أحكاما متفاوتة بالسجن بسبب نشاطها الحقوقي.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus