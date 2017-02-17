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الإفراج عن الناشطة معصومة السيد بعد 6 أشهر من الحبس
2017-02-17 - 9:58 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية الجمعة (17 فبراير/ شباط 2017) عن الناشطة معصومة السيد وذلك بعد قضائها حكما بالسجن 6 أشهر بتهمة التجمهر.
وكانت محكمة بحرينية قد قضت 26 يوليو/ تموز الماضي بحبس السيد 6 أشهر، وكانت السيد قد قضت أحكاما متفاوتة بالسجن بسبب نشاطها الحقوقي.
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