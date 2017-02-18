وزير العمل: 45 ألف رب أسرة رواتبهم تقل عن 300 دينار وأكثر من 120 ألف أسرة تستلم «علاوة الغلاء»

2017-02-18 - 2:16 م

مرآة البحرين: كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، عن عدد أرباب الأسر البحرينيين الذين لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار، إذ يتجاوز العدد 45 ألف رب أسرة، وهو العدد نفسه الذي يستفيد بمبلغ (100 دينار) شهريّاً ضمن برنامج الدعم المالي، أو ما يعرف بـ «علاوة الغلاء».

وذكر حميدان، رداً على سؤال نيابي، أن إجمالي المستحقين لعلاوة الغلاء حتى (ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بلغ 120 ألفاً و584 رب أسرة بحرينيّاً، منهم العدد المذكور من أرباب الأسر الذين رواتبهم تتراوح ما بين (0 - 300 دينار)، فيما بلغ عدد من يتقاضون رواتب ما بين (301 - 700 دينار) نحو 52 ألفاً و793 رب أسرة، أما من رواتبهم تزيد على 700 دينار ولا تتجاوز ألف دينار، فعددهم 22 ألفاً و510 أرباب أسر.

وذكر أن علاوة الغلاء كانت تقدم مبلغ 50 مليون دينار فقط، وتحدد على أساس دخل رب الأسرة الذي يجب ألا يتجاوز دخله 700 دينار، وفي العام (2013) أصدرت معايير جديدة لبرنامج الدعم المالي، حيث وصل عدد المستفيدين في (ديسمبر 2016) إلى 120.584.