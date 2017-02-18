الاستئناف: السجن 7 سنوات لأربعة متهمين بضرب شرطي في البلاد القديم

2017-02-18 - 3:04 م

مرآة البحرين: عدَّلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة 4 مستأنفين من سجنهم 10 سنوات إلى 7 سنوات بقضية ضرب شرطي وإشعال حريق في إطارات بمنطقة البلاد القديم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت في واقعة 9 متهمين بالاعتداء على شرطي، وإشعال حريق في إطارات بمنطقة البلاد القديم، وقررت سجن 8 متهمين لمدة 10 سنوات، ومعاقبة آخر بحبسه 3 سنوات.

وتزعم السلطات أن مجموعة من المتظاهرين خرجوا في 16 سبتمبر/أيلول 2013 على الطريق العام، وأشعلوا ثمانية إطارات وسكبوا الزيوت على شارع الشيخ سلمان باتجاه المنامة.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أنه وبسبب سكب الزيوت تدهورت سيارة نقل عام (كارس) ما أدى لانحشار شرطي بين الحافلة وسيارة الدورية، وإصابته بإصابات متفرقة، نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، وقام عدد من المتجمهرين بإلقاء عبوات المولوتوف على قوات الشرطة، التي تتبعتهم حتى دخلوا إلى منطقة البلاد القديم.

وتمكن أحد المتجمهرين من دخول أحد البيوت فقامت قوة من الشرطة بتطويقه، ثم دخلت وألقت القبض عليه ثم توالى القبض على باقي المتهمين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.