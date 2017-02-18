السجن 3 سنوات لمتهم بالتجمهر في سترة

رجل في سترة يحاول تلافي الغازات السامة التي تطلقها الشرطة (يناير 2016 - أ ف ب)

2017-02-18 - 3:11 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان متهماً بالحبس 3 سنوات بقضية حرق وتجمهر بمنطقة سترة.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهم بلغ 15 سنة ولم يبلغ 18 فقد توافر في حقه العذر المخفف.

وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 أشعل وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر وحيازة مولوتوف.

وتزعم السلطات أن المتهم وآخرين مجهولين قد تجمعوا بالقرب من مسجد في سترة، بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر والتعدي على رجال الشرطة بالمولوتوف وطفايات الحريق والأسياخ، إذ تم ضبط متهم حدث الذي اعترف على المتهم بهذه القضية بأنه من ضمن المشاركين.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.