السجن سنتين لثلاثة متهمين بوضع قنبلة وهمية في شهركان

متظاهرون في شهركان خلال اشتباكات مع قوات الأمن في الذكرى السادسة لانطلاق ثورة 14 فبراير

2017-02-18 - 3:18 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان بمعاقبة 3 متهمين بحبسهم سنتين، فيما برَّأت آخرين بقضية وضع نموذج محاكٍ للمتفجرات بمنطقة شهركان.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إنَّ اعتراف المتهمين الثاني والثالث لم يعزز بأي دليل بالأوراق وخاصة أنَّ تحريات الضابط لم تتوصل إلى مدى اشتراكهما بالواقعة.

وبشأن إدانة المتهمين الثلاثة، فإن المحكمة أخذت بقية المتهمين بقسط من الرأفة.

وتزعم السلطات أن المتهمين من الأول حتى الثالث تجمعوا في 26 مارس/آذار 2015 عند دوار داركليب وفِي نحو الساعة الـ10 والنصف مساء بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر والقيام بحرق إطار ووضع جسم محاكٍ للمتفجرات على الدوار المحاذي لمنطقة شهركان، ولتحقيق غايتهم أحضروا دبة بترول وجسماً وهميّاً عبارة عن جالون بلاستيكي أبيض مثبت عليه أنبوب كارتوني بالإضافة إلى أسلاك كهربائية وقنينة مياه معدنية وشريط لاصق بألوان أحمر وأسود وأخضر وسيخ معدني، والجسم مغطى بكيس بلاستيكي أسود، ووضعوا الإطار والجسم وأشعلوا النار بالإطار ثم لاذوا بالفرار.

وتقول السلطات أنها توصلت إلى المتهمين من الأول إلى الثالث عن طريق التحريات زاعمة أنهم أقرُّوا بالواقعة.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.