الاستئناف تقضي بحبس متهم 3 سنوات في قضية وضع قنبلة وهمية على شارع البديع

2017-02-18 - 3:23 م

مرآة البحرين: عدَّلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة مستأنف من سجنه 7 سنوات إلى 3 سنوات في قضية متهم فيها بإشعال إطارات ووضع جسم محاكٍ للمتفجرات على شارع البديع، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 30 أبريل/ نيسان 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعل عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات المبينة الوصف والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنه وضع وآخرون مجهولون في مكان عام نموذجاً محاكياً لشكل المتفجرات، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.