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الإمارات: مقتل جندي ووفاة آخر في اليمن خلال عمليات التحالف
2017-02-18 - 4:00 م
مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم الجمعة إن جنديا إماراتيا قتل خلال مشاركته في عملية عسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن دون أن توضح ملابسات مقتله.
وأضافت الوكالة أن جنديا إماراتيا ثانيا توفي في اليمن إثر إصابته بأزمة قلبية.
والإمارات عضو في تحالف عسكري يضم دولا أغلبها خليجية وتقوده السعودية ويدعم الحكومة المعترف بها دوليا في حرب مستمرة منذ ما يقرب من عامين ضد جماعة أنصار الله المدعومة من إيران.
وبالتنسيق مع المقاتلين المحليين في اليمن لعب الجنود الإماراتيون دورا أساسيا هذا الشهر في السيطرة على ميناء المكلا في إطار مساع لطرد القوات الحوثية من موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر.
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