السعودية تقول إنها ضبطت أربع خلايا لتنظيم داعش

2017-02-18 - 4:03 م

مرآة البحرين (رويترز): قال التلفزيون السعودي نقلا عن بيان لوزارة الداخلية إن قوات الأمن السعودية تمكنت "في عمليات استباقية من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية" لداعش يشتبه أنها تأوي مطلوبين وتجند أعضاء للقتال في الخارج.

وأضاف بيان الوزارة أن القوات صادرت أسلحة آلية من الخلايا "وقد بلغ عدد عناصر هذه الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن ثمانية عشر شخصا، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية" وتمت كذلك مصادرة أكثر من مليوني ريال سعودي (530 ألف دولار).

وتابع البيان أن الخلايا "نشط عناصرها بأدوار متنوعة كتوفير مأوى للمطلوبين أمنياً... واختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم داعش الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع."

ونفذت جماعات محلية تابعة لتنظيم داعش المتمركز في العراق وسوريا عدة عمليات إطلاق نار وتفجيرات دموية في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم. واستهدف العديد منها قوات الأمن ومساجد شيعية. وتقول السعودية إنها اعتقلت مئات الأعضاء التابعين للتنظيم الإرهابي.