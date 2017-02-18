اعتقال الناشط نادر عبد الإمام ونقله إلى سجن جو لقضاء محكوميته في قضية جديدة

2017-02-18 - 9:46 م

مرآة البحرين: أكّد ناشطون أن السلطات البحرينية اعتقلت الناشط نادر عبد الإمام، ونقلته إلى سجن جو لقضاء محكوميته في قضية جديدة تتعلق بمشاركته في تظاهرة سلمية بالعاصمة المنامة، وحكم عليه القضاء البحريني فيها بالحبس 6 أشهر العام الماضي.

وكان عبد الإمام قد أفرج عنه مطلع العام 2015 بعد حبسه 4 أشهر بتهمة إهانة إحدى الشخصيات الدينية التاريخية، وقرّرت وزارة التربية والتعليم لاحقا فصله عن عمله بناء على هذه القضية أيضا.

من جانبه تساءل نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة، في تغريدة على تويتر "لماذا يتم اعتقال نادر عبد الإمام بطريقة العصابات من محل عمله في مجمع كونتري مول ولا يتم إرسال إحضارية له كما هو الإجراء المتبع في قضايا مماثلة؟"

وأضاف "ليس الجميع متخف ومتبرقعا كالذين يمارسون أمورا غير قانونية، فشخصيات مثل نادر عبد الامام تعمل بشكل سلمي و علني وقانوني".

وأشار المحافظة إلى أن عبد الإمام سبق وأن هُدد بالاعتقال في حال استمر بالتغريد في تويتر.