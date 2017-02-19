الدين العام للبحرين يرتفع إلى 8.68 مليارات دينار بنهاية نوفمبر 2016

2017-02-19 - 10:45 ص

مرآة البحرين: استمرَّ الدين العام لحكومة مملكة البحرين في الارتفاع ليصل إلى نحو 8.68 مليارات دينار بنهاية شهر نوفمبر2016، ليعادل نحو 72 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الدين العام، خلال 11 شهراً ارتفع بنحو 1.6 مليار دينار، من 7.05 مليارات دينار في (يناير/ كانون الثاني 2016)، إلى نحو 8.68 مليارات دينار بنهاية (نوفمبر2016).

ويبلغ الدين العام نحو 72 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين والبالغ نحو 11.70 مليار دينار.

ووفق البيانات، فإن الحكومة اقترضت سندات تنمية حكومية بقيمة 1.1 مليار دينار، منها 600 مليون دينار اقترضت بالدولار الأميركي خلال الأحد عشر شهراً ألأولى من العام 2016.