بعد حصول نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على فيلا… قضاة يناشدون الملك هدايا مماثلة

2017-02-19 - 10:23 م

مرآة البحرين: وجه قضاة بحرينيون رسالة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة يناشدونه بمساواتهم بزملائهم الذين حصلوا على وثائق عقارية.

وبحسب صحيفة الأيام فإن القضاة استنكروا استبعادهم بدعوى عدم اكتمال الشروط دون معرفة الشروط الناقصة التي حرمتهم من المنحة، وقال القضاة إنهم لا يملكون أرضا ولا سكنا ويعيشون في بيوت مؤجرة ومنهم من يسكن في منازل عوائلهم وآخرين أغرقتهم الديون.

وكانت "مرآة البحرين" قد كشفت أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري قد حصل على فيلا ضخمة في مشروع درة البحرين تقدر قيمتها بـ 500 ألف دينار كهدية من الديوان الملكي، ما يفتح التساؤلات بشأن المزاعم باستقلال القضاء في البحرين.