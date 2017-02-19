ظريف يدعو لتشكيل مجمع للحوار مع دول الخليج: الأزمات في العراق والبحرين وسوريا ليس لها حلا عسكريا

2017-02-19 - 11:41 م

مرآة البحرين: أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن الأزمات الجارية في المنطقة بما فيها العراق والبحرين وسوريا ليس لها حلا عسكريا بل كلها بحاجة إلى مسارات سياسية.

ودعا ظريف، الأحد، إلى تشكيل "مجمع للحوار الإقليمي" مع دول الخليج، معتبرا أن "تحقيق الأمن في هذا العالم المترابط على حساب سلب الأمن من الآخرين أمر غير واقعي".

وقال ظريف، في كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن، إن "الإرهاب في الشرق الأوسط ناجم عن التدخل العسكري للأجانب"، مضيفا أن "الأزمات الجارية في المنطقة بما فيها العراق والبحرين وسوريا ليس لها حلا عسكريا بل كلها بحاجة إلى مسارات سياسية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ورأى ظريف أن "حل المشاكل العالقة في المنطقة يتطلب قبل كل شيء الإحاطة بهذه المشاكل، ومعرفتها معرفة دقيقة قبل البحث عن حلول لها". وقال إن إيران "ترى أن نجاح الحوار الإقليمي، بحاجة لتعاون جميع الدول". وأضاف أن "إرساء أسس الاستقرار في المنطقة يتطلب تعاوناً إقليميا وجماعيا".