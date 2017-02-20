استشهاد الشاب «عبدالله العجوز» على يد قوات الأمن أثناء اعتقاله صباح اليوم

2017-02-20 - 5:41 م

مرآة البحرين: استشهد صباح اليوم (الإثنين 20 فبراير/شباط 2017) الشاب عبدالله العجوز (21 عاماً)، أثناء محاولة اعتقاله من قبل قوات أمنية، خلال مداهمة أحد المنازل بالنويدرات جنوب شرق المنامة، وفق ما قال مركز البحرين لحقوق الإنسان.

ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيان بشأن ملابسات الحادث حتى الآن.

من جانبه نعى تيار الوفاء الإسلامي الشهيد العجوز، فيما اعتبر ائتلاف شباب 14 فبراير في بيان له أن ما حصل تصفية جسدية وإعدام ميداني للشهيد "بعد أن فشل النظام في إخماد الثورة وضاقت جميع خياراته"، داعياً الشعب الاستعداد إلى "تسجيل مشاركة شعبية واسعة في مراسم زفاف الشهيد فور الإعلان عن الموعد".

يذكر أن الشاب عبدالله العجوز، كان قد اعتقل في 22 أبريل/نيسان 2013، وصدرت بحقه أحكام قضائية بالسجن 34 عاماً، فيما استطاع (4 يونيو/حزيران 2016) بالهروب من سجن الحوض الجاف مع عدد آخر من المعتقلين.