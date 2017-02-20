تأييد حبس النائب السابق «التميمي» شهراً بتهمة إهانة شرطي

2017-02-20 - 5:51 م

مرآة البحرين: أيدت المحكمة الكبرى الثالثة، برئاسة راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية أيمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، حبس النائب السابق أسامة التميمي شهراً واحداً بتهمة إهانة شرطي.

وزعمت السلطات أن التميمي أثناء مراجعته للجنة المشرفة على الانتخابات والتي كان مقرها بمدرسة خولة الثانوية للبنات، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014، قام بسب وإهانة شرطي، بعد أن منعه من الدخول.