الداخلية تقول إن الشهيد عبدالله العجوز توفي متأثرا بإصابته بعد سقوطه

2017-02-20 - 11:07 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية (الاثنين 20 فبراير/ شباط 2017) إن الشهيد عبدالله العجوز أصيب عند محاولته الهرب، وتوفي متأثرا بإصابته بعد نقله للمستشفى.

وأعلنت الوزارة في بيان إنها نفذت، صباح اليوم، عمليتين للقبض على مطلوبين بقرية النويدرات، حيث أسفرت العملية الأولى والتي تم تنفيذها فجرا عن اعتقال أحمد عبد المجيد أحمد حبيب (20 عاما) وأحمد مكي محمد (27 عاما) اللذين اتهمهما البيان بالتورط في اعتداء أدى إلى إصابة 3 من عناصر الداخلية.

وأشار البيان إلى أن أحمد مكي كان يأوي الشهيد عبدالله حسين علي عبدالله العجوز (22 عاما) المحكوم بالمؤبد، وقالت إنه "حاول الهرب أثناء القبض عليه، إلا أنه أصيب جراء سقوطه وتم نقله للمستشفى، حيث توفي متأثرا بإصابته".