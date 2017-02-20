الإمارات تمنح عقودا عسكرية بقيمة 1.9 مليار دولار

2017-02-20 - 11:20 م

مرآة البحرين (رويترز): قال متحدث باسم معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيديكس) إن دولة الإمارات العربية المتحدة أبرمت عقودا عسكرية يوم الاثنين بقيمة سبعة مليارات درهم (1.9 مليار دولار) تشمل عقدا بقيمة 2.6 مليار درهم لصالح شركة روسوبورون إكسبورت الروسية.

وقال راشد الشامسي إن روسوبورون إكسبورت ستقدم 5000 صاروخ مضاد للعربات المدرعة علاوة على تقديم التدريب والدعم للقوات المسلحة الإماراتية.

وفازت شركة ساب السويدية بعقد قيمته 865.7 مليون درهم لتقديم أنظمة استطلاع محمولة جوا وقطع غيار بينما حصلت شركة ماكسيموس أير ومقرها أبوظبي على عقد بقيمة 1.8 مليار درهم لتوريد طائرات شحن.

ومنحت الإمارات يوم الأحد عقودا بقيمة 4.5 مليار درهم. وبدأ أيديكس وهو أكبر معرض عسكري في المنطقة يوم الأحد بمشاركة أكثر من 1200 شركة ويختتم يوم الخميس.