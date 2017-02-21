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علي الأسود يحمّل السلطة نتائج تدهور الأوضاع في البلاد
2017-02-21 - 12:13 ص
مرآة البحرين: حمَّل النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة علي الأسود، السلطة في البحرين كافة نتائج تدهور الوضع معتبرا أنها مرحلة خطيرة ونتيجة طبيعية لغياب العمل السياسي وإتخاذ "الخيار الأمني" وسيلة لقمع الحراك المطلبي المعارض .
وأكد الأسود في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن الأجهزة الأمنية في البحرين ومن خلال مواجهتها للمعارضين بالقتل العمد إنما تعمل على تطبيع حالة "القتل خارج إطار القانون" واعتبارها إحدى الوسائل لمواجهة المعارضين تحت غطاء الإرهاب.
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