عائلة الشهيد عبدالله العجوز تؤكد إصابته بطلق ناري في الرأس والصدر

2017-02-21 - 12:27 ص

مرآة البحرين: أكدت عائلة الشهيد عبدالله العجوز أنه أصيب بطلقات نارية أدت لوفاته، نافية بذلك بيان وزارة الداخلية الذي أشار إلى أنه توفي متأثرا بإصابته نتيجة السقوط أثناء محاولته الهرب.

وقالت العائلة في تصريح لـ "قناة اللؤلؤة" أنها لم تشاهد في جثمانه أي آثار لكسور، وإنها شاهدت إصابة بطلق ناري في رأسه وصدره، مشيرة إلى أن السلطات منعتهم من تصويره داخل مشرحة السلمانية.

وأكدت العائلة أنها رفضت التوقيع على شهادة الوفاة التي وصفوها بـ "المزورة"، وقالت إن السلطات تحاول إجبارهم على تشييعه صباح الثلاثاء.