» أخبار
عائلة الشهيد عبدالله العجوز تؤكد إصابته بطلق ناري في الرأس والصدر
2017-02-21 - 12:27 ص
مرآة البحرين: أكدت عائلة الشهيد عبدالله العجوز أنه أصيب بطلقات نارية أدت لوفاته، نافية بذلك بيان وزارة الداخلية الذي أشار إلى أنه توفي متأثرا بإصابته نتيجة السقوط أثناء محاولته الهرب.
وقالت العائلة في تصريح لـ "قناة اللؤلؤة" أنها لم تشاهد في جثمانه أي آثار لكسور، وإنها شاهدت إصابة بطلق ناري في رأسه وصدره، مشيرة إلى أن السلطات منعتهم من تصويره داخل مشرحة السلمانية.
🎥 عاجل | عائلة #الشهيد_عبدالله_العجوز تؤكد في تصريح لـ #قناة_اللؤلؤة اصابته بطلق ناري #البحرين #النويدرات #Bahrainhttps://t.co/TGKPUj8yir pic.twitter.com/78dRXzJPH4— قناة اللؤلؤة (@LuaLuaTV) February 20, 2017
وأكدت العائلة أنها رفضت التوقيع على شهادة الوفاة التي وصفوها بـ "المزورة"، وقالت إن السلطات تحاول إجبارهم على تشييعه صباح الثلاثاء.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-02-21علي الأسود يحمّل السلطة نتائج تدهور الأوضاع في البلاد
- 2017-02-20الداخلية تقول إن الشهيد عبدالله العجوز توفي متأثرا بإصابته بعد سقوطه
- 2017-02-20تأييد حبس النائب السابق «التميمي» شهراً بتهمة إهانة شرطي
- 2017-02-20استشهاد الشاب «عبدالله العجوز» على يد قوات الأمن أثناء اعتقاله صباح اليوم
- 2017-02-19ظريف يدعو لتشكيل مجمع للحوار مع دول الخليج: الأزمات في العراق والبحرين وسوريا ليس لها حل عسكري
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus