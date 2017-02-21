صور: نقل جثمان الشهيد عبدالله العجوز إلى مسجد الشيخ أحمد استعداداً لتشييعه عند 3 ظهرا

2017-02-21 - 1:07 م

مرآة البحرين: شارك المئات من المواطنين في تشييع الشهيد عبدالله العجوز من المغتسل إلى مسجد الشيخ أحمد في النويدرات ظهر اليوم الثلثاء 21 فبراير/شباط 2017، حيث من المفترض أن ينطلق التشييع الجماهيري من المسجد إلى المقبرة عند 3 من ظهر اليوم.

وكان جسد الشهيد تم نقله من المشرحة إلى المغتسل صباح هذا اليوم، وتزامن تغسيل وتكفين الشهيد مع ضغوط شديدة من السلطات على عائلة الشهيد، لتسريع دفنه، إلا أن العائلة لم ترضح للضغوط وأبقت على موعد التشييع عن 3 من ظهر اليوم، ابتداء من مسجد الشيخ أحمد إلى مقبرة النويدرات.