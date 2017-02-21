» أخبار

"الداخلية" البحرينية تقول إنها "فككت خلايا إرهابية" ضمت 4 نساء

2017-02-21 - 10:10 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية (الثلاثاء 21 فبراير/ شباط 2017) إنها تمكنت من تفكيك "خلايا إرهابية" خلال عمليات في الفترة من 9 إلى 19 فبراير 2017، شملت عددا من المعارضين.

واعتقلت الداخلية 20 شخصا بينهم 4 نساء اتهمتهم بالتستر على أقاربهن الذين تلاحقهم الداخلية، إلى جانب رجل الدين محمد صالح القشعمي.

وكررت الوزارة في بيان مزاعمها بأن 8 من المقبوض عليهم تلقوا تدريبات عسكرية على حمل السلاح في إيران والعراق.

وتتهم البحرين إيران بدعم الاحتجاجات التي تسعى منذ 6 سنوات لوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة، وهي الاتهامات التي نفاها تقرير لجنة تقصي حقائق عيّنها ملك البلاد.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus