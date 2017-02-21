"الداخلية" البحرينية تقول إنها "فككت خلايا إرهابية" ضمت 4 نساء

2017-02-21 - 10:10 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية (الثلاثاء 21 فبراير/ شباط 2017) إنها تمكنت من تفكيك "خلايا إرهابية" خلال عمليات في الفترة من 9 إلى 19 فبراير 2017، شملت عددا من المعارضين.

واعتقلت الداخلية 20 شخصا بينهم 4 نساء اتهمتهم بالتستر على أقاربهن الذين تلاحقهم الداخلية، إلى جانب رجل الدين محمد صالح القشعمي.

وكررت الوزارة في بيان مزاعمها بأن 8 من المقبوض عليهم تلقوا تدريبات عسكرية على حمل السلاح في إيران والعراق.

وتتهم البحرين إيران بدعم الاحتجاجات التي تسعى منذ 6 سنوات لوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة، وهي الاتهامات التي نفاها تقرير لجنة تقصي حقائق عيّنها ملك البلاد.