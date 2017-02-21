إرجاء محاكمة نبيل رجب حتى 7 مارس

2017-02-21 - 10:23 م

مرآة البحرين: أرجأت محكمة بحرينية (الثلاثاء 21 فبراير/ شباط 2017) الناشط الحقوقي نبيل رجب حتى 7 مارس/ آذار المقبل، ورفضت طلبا للإفراج عنه.

وبدأت البحرين الشهر الماضي محاكمة رجب بتهمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع في البحرين، بعد أن قررت محكمة بحرينية نهاية ديسمبر الماضي الإفراج عنه في قضية معارضته للحرب على اليمن.