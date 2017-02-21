الآلاف يشيعون الشهيد عبدالله العجوز الذي قتل أثناء عملية اعتقاله
2017-02-21 - 10:26 م
مرآة البحرين: شيّع الآلاف (الثلاثاء 21 فبراير/ شباط 2017) الشهيد عبدالله العجوز، الذي قتلته قوات النظام أثناء محاولة اعتقاله فجر، أمس الاثنين، في النويدرات جنوب شرق المنامة.
وكان العجوز قد اعتقل في 22 أبريل/نيسان 2013، وصدرت بحقه أحكام قضائية بالسجن 34 عاماً، فيما استطاع (4 يونيو/حزيران 2016) بالهروب من سجن الحوض الجاف مع عدد آخر من المعتقلين.
وتعرضت عائلته لضغوطات من قبل وزارة الداخلية لدفنه صباح اليوم، فيما قامت بمحاصرة مداخل النويدرات.
وعلى الرغم من الحصار، شارك آلاف النساء والرجال في تشييعه، ورددوا شعارات تنادي بـ "إسقاط النظام" و"يسقط حمد" في إشارة للملك الذي يحملونه مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقالت الداخلية إن العجوز توفي متأثرا بإصابته نتيجة سقوطه، فيما نفت عائلته رواية الداخلية وقالت إنه "لا توجد أي آثار لكسور في جثمانه".
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