2017-02-22 - 1:32 م

مرآة البحرين: قال تيار الوفاء الإسلامي إن نشر وزارة الداخلية لصور النساء هو "انحطاط أخلاقي مخالفة للقانوني، وتنضح بما في داخل النظام من خبث وافتقاد لأبسط قيم الإنسانية والعدالة".

وفي بيان للتيار (الأربعاء 22 فبراير/شباط 2017) اعتبر أن نشر الصور والأسماء للمواطنين الذين تتهمهم السلطات بالانضمام إلى "خلايا إرهابية" ما هو إلا "مخالفة واضحة لحق هؤلاء المواطنين في عدم التعريض بهم وحفظ كرامتهم خلال فترة التحقيق، كونهم غير مدانين، بل لا يمكن إدانتهم في ظل ما تعرضوا له من إخفاء قسري وتعذيب، وعدم تمكينهم من حقوقهم القانونية، وتوفير محاكمة عادلة لهم".

ودان تيار الوفاء الإسلامي ما تعرضت له النساء المعتقلات، معتبراً أن ذلك يكشف "مدى الخسة والوضاعة التي وصل لها النظام" وفق البيان.