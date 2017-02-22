» أخبار
تيار الوفاء: عرض صور النساء في الإعلام "انحطاط أخلاقي"
بحرينيات في مسيرة مناهضة للحكومة (19 فبراير 2012 - وكالات)
2017-02-22 - 1:32 م
مرآة البحرين: قال تيار الوفاء الإسلامي إن نشر وزارة الداخلية لصور النساء هو "انحطاط أخلاقي مخالفة للقانوني، وتنضح بما في داخل النظام من خبث وافتقاد لأبسط قيم الإنسانية والعدالة".
وفي بيان للتيار (الأربعاء 22 فبراير/شباط 2017) اعتبر أن نشر الصور والأسماء للمواطنين الذين تتهمهم السلطات بالانضمام إلى "خلايا إرهابية" ما هو إلا "مخالفة واضحة لحق هؤلاء المواطنين في عدم التعريض بهم وحفظ كرامتهم خلال فترة التحقيق، كونهم غير مدانين، بل لا يمكن إدانتهم في ظل ما تعرضوا له من إخفاء قسري وتعذيب، وعدم تمكينهم من حقوقهم القانونية، وتوفير محاكمة عادلة لهم".
ودان تيار الوفاء الإسلامي ما تعرضت له النساء المعتقلات، معتبراً أن ذلك يكشف "مدى الخسة والوضاعة التي وصل لها النظام" وفق البيان.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-02-22الوفاق تعزي بالشهيد العجوز وتعتبر استشهاد 7 مواطنين في فترة وجيزة انعكاسا للمشهد الدموي بالبحرين
- 2017-02-22مجلس النواب البحريني يوافق تعديل دستوري يمنح القضاء العسكري الحق في محاكمة مدنيين
- 2017-02-21الآلاف يشيعون الشهيد عبدالله العجوز الذي قتل أثناء عملية اعتقاله
- 2017-02-21إرجاء محاكمة نبيل رجب حتى 7 مارس
- 2017-02-21"الداخلية" البحرينية تقول إنها "فككت خلايا إرهابية" ضمت 4 نساء
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus