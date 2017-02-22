الوفاق تعزي بالشهيد العجوز وتعتبر استشهاد 7 مواطنين في فترة وجيزة انعكاسا للمشهد الدموي بالبحرين

2017-02-22 - 1:34 م

مرآة البحرين: عزا نائب أمين عام الوفاق، الشيخ حسين الديهي شعب البحرين وعائلة العجوز باستشهاد الشاب عبدالله العجوز "الذي استشهد ضمن قوافل الشهداء الذين ارتقوا على طريق المطالبة بالحرية والعدالة والكرامة".

وأكد الديهي في بيان له أن ما يجري في البحرين من "نزف للدماء واستمرار للغة البطش وارتقاء 7 شهداء خلال فترة وجيزة كلهم بالقتل العمد خارج القانون وبدم بارد يعكس المشهد الدموي والتدهور الحقيقي للأوضاع الحقوقية والإنسانية".

وأضاف "تشكل عملية القتل رسالة بليغة لكل المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بخطورة الوضع في البحرين وحجم الإرهاب المتبع بالتوازي مع إلغاء الآخر بشكل كامل سياسيا ودينيا وحتى معيشيا".