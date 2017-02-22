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بالفيديو: وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم إيران بزعزعة استقرار البحرين ودول أخرى
2017-02-22 - 1:38 م
مرآة البحرين: قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرلمان أن التحدي الأكبر للمنطقة الشرق الأوسط هي إيران، متهماً إياها بزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.
وخلال كلمة له في منتدى ميونخ للأمن (الأحد 19 فبراير/شباط 2017) قال ليبرلمان أن إيران تحاول زعزعة استقرار جميع دول المنطقة "بدءاً من البحرين، ومن البحرين إلى اليمن، ومن اليمن إلى لبنان ومن لبنان إلى سورياً" معتبراً أن الهدف الرئيسي لإيران هو زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية.
يذكر أن عدداً من المسؤولين من مختلف دول العالم شاركوا في منتدى ميونخ للأمن، الذي عقد الأحد الماضي، ضمنهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي وصفه ليبرلمان بـ "الزميل".
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