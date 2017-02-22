2017-02-22 - 2:24 م

مرآة البحرين: حذر علماء البحرين، السلطات الأمنية من نشرها لصور النساء المعتقلات، وهو ما اعتبر "مخالفة متعمدة للأعراف والعادات والقيم الاجتماعية".

وفي بيان لهم (الأربعاء 22 فبراير/شباط 2017) قال العلماء إن "التصعيد باعتقال النساء الحرائر على خلفية تهم واهية مستهجنة، إنما يهدف لصب الزيت على النار، وتتحمل السلطة التبعات الخطيرة لذلك".

وتساءل العلماء عن سبب عدم نشر صورة قاتل إيمان صالحي، والملثمين الذين هاجموا الأهالي الآمنين في الدراز وأطلقوا الرصاص على الشاب مصطفى حمدان وقتلوه سريرياً"، معبرين عن استنكارهم واستهجانهم لنشر صور مواطنين من ضمنهم نساء ورجل دين، فقط لمجرد أنهم متهمين.

وكانت الداخلية البحرين نشرت أمس الثلثاء صور 20 مواطناً بينهم نساء ورجل دين، واتهمتهم بالانضمام إلى خلايا إرهابية، وهو ما لاقى ردود فعل مستنكرة من قبل المواطنين.