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أكثر من 120 يوماً وعائلة سيد علوي لم تتمكن من لقائه ولا تعرف مكان احتجازه
وقفة تضامنية مع سيدعلوي (نوفمبر 2016)
2017-02-22 - 2:43 م
مرآة البحرين: حملت عائلة المعتقل سيدعلوي سيد حسين العلوي، وزير الداخلية ومسؤولي الدولة، سلامة السيد علوي، بعد أن تجاوز 120 يوماً منذ اعتقاله، حيث لم تتمكن العائلة من معرفة الجهة التي تعتقله، أو مكان احتجازه، أو التهم الموجهة إليه.
وذكرت العائلة في بيان له (الأربعاء 22 فبراير/شباط 2017) أن السيد علوي ومنذ 120 يوماً "محروم من لقاء محاميه، ولم يسمح لعائلته أن تلتقيه"، معتبرة "الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة التظلمات ولجنة التحقيق الخاصة، الشريك والداعم الرئيسي لوزارة الداخلية في جريمة الاختفاء القسري للسيد علوي".
وأوضحت العائلة أن شركة بتلكو التي يعمل لديها سيدعلوي، أوقفت راتبه منذ شهرين، وهو ما زاد من معاناة العائلة، مجددة مطالبتها (العائلة) في ختام البيان بالإفراج الفوري عن سيد علوي.
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