بعد نشر الداخلية صورته مع ابنيه... عائلة الشيخ القشعمي تخشى تعرضهم لسوء المعاملة

2017-02-22 - 3:04 م

مرآة البحرين: عبرت عائلة رجل الدين الشيعي الشيخ محمد صالح القشعمي، عن قلقها البالغ من نشر وزارة الداخلية ووسائل إعلام محلية، لصورته، مع ابنه أبوالفضل، وابنته أميرة، قبل إحالتهم للمحاكمة.

وفي بيان لها (الثلثاء 21 فبراير/شباط 2017) قالت العائلة أن الصور أظهرت على الشيخ وابنه "آثار الإجهاد"، مبدية خشيتها من أن يكونوا تعرضوا إلى "سوء معاملة من قبل الجهات الأمنية لدى اعتقالهم".

يذكر أن قوات تابعة للداخلية داهمت منزل الشيخ القشعمي في باربار واعتقلته هو وابنه أبوالفضل وابنته أميرة في 9 فبراير/شباط الماضي، ويوم أمس نشرت الداخلية صورهم ضمن 20 مواطناً، زعمت أنهم يشكلون 4 خلايا إرهابية.