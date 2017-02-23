تأجيل قضية نبيل رجب المتهم فيها بانتقاد حرب اليمن وإهانة الداخلية حتى 22 مارس المقبل

2017-02-23 - 12:15 م

مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قضية الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، لجلسة 22 مارس/آذار 2017، للاستماع لضابط التحريات، والتصريح لمحامي رجب بنسخة من المقابلات التي قدمها ضابط التحريات من خلال فلاش ميمري، بقضية إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية، عبر تويتر.

خلال جلسة يوم أمس تم تشغيل فيديوات لمقابلات لرجب بحضوره، ومن بعدها طلب المحامي الحاضر محمد الجشي نسخة مما عرض بالجلسة وترجمة للتغريدات المسلمة لهم بجلسة أمس الأول.

وقدمت النيابة العامة الجلسة السابقة تقريراً فنياً جاء فيه أنها ضبطت لدى رجب جهاز حاسوب آلي وهاتفي «آيفون 6»، وأنه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الالكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على «تويتر» محل الدعوى، حيث تدفع هيئة الدفاع بعدم صلة المتهم بهذا الحساب.

وتحاكم السلطات رجب بسبب تغريدات تحدثت عن تعذيب السجناء في سجن جو إبان أحداث 10 مارس 2015، وتغريدات أخرى تنتقد الحرب على اليمن التي تقودها السعودية منذ عامين.