السجن سنة لمواطن وزوجته بتهمة إيواء مطلوب على ذمة قضية سياسية

2017-02-23 - 12:34 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بالحبس سنة للمواطن حسين علي علي وزوجته حميدة المخوضر، بتهمة إيواء محكوم بالسجن 10 سنوات على ذمة قضية سياسية.

وقالت المحكمة إنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة بما تخوله لها المادة 72 من قانون العقوبات البحريني، حيث تفيد الأوراق أن المحكوم الهارب هو ابن شقيق الزوجة (المتهمة الثانية).

أسندت النيابة العامة إلى المتهمَين أنهما في الفترة من أغسطس/ آب وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016: قاما بإخفاء المحكوم بالسجن 10 سنوات مع علمهما في منزلهما الكائن بالسنابس.