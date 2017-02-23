» أخبار
صور: لليوم الثاني على التوالي المئات يشاركون في تقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد العجوز
العلامة الغريفي في مجلس عزاء الشهيد العجوز
2017-02-23 - 1:59 م
مرآة البحرين: واصل مئات المواطنين من مختلف مناطق البحرين ولليوم الثاني على التوالي، في تقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد عبدالله العجوز، الذي قتل أثناء عملية اعتقاله من قبل قوات تابعة للداخلية صباح الإثنين 20 فبراير/شباط الجاري.
وشارك عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والسياسية في مراسم عزاء الشهيد، في مقدمتهم رجل الدين الشيعي البارز السيد عبدالله الغريفي.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-02-23هيومن رايتس ووتش تعتبر محاكمة المدنيين في القضاء العسكري بالبحرين "مخالفة لمعايير العدالة الدولية"
- 2017-02-23وكالة: سلطات البحرين تسعى لتشديد إجراءاتها لمواجهة احتجاجات متزايدة
- 2017-02-23الفرنسية: مشروع تعديل دستوري في البحرين يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة مدنيين
- 2017-02-23أ ف ب: صدامات بين متظاهرين والشرطة في البحرين بعد مقتل مطلوب شيعي
- 2017-02-23السجن سنة لمواطن وزوجته بتهمة إيواء مطلوب على ذمة قضية سياسية
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus