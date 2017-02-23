» أخبار

صور: لليوم الثاني على التوالي المئات يشاركون في تقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد العجوز

العلامة الغريفي في مجلس عزاء الشهيد العجوز
العلامة الغريفي في مجلس عزاء الشهيد العجوز

2017-02-23 - 1:59 م

مرآة البحرين: واصل مئات المواطنين من مختلف مناطق البحرين ولليوم الثاني على التوالي، في تقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد عبدالله العجوز، الذي قتل أثناء عملية اعتقاله من قبل قوات تابعة للداخلية صباح الإثنين 20 فبراير/شباط الجاري.

وشارك عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والسياسية في مراسم عزاء الشهيد، في مقدمتهم رجل الدين الشيعي البارز السيد عبدالله الغريفي.

عزاء1

عزاء2

عزاء3

عزاء4

عزاء5

عزاء6

عزاء7

عزاء8

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus