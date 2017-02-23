صور: لليوم الثاني على التوالي المئات يشاركون في تقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد العجوز

2017-02-23 - 1:59 م

مرآة البحرين: واصل مئات المواطنين من مختلف مناطق البحرين ولليوم الثاني على التوالي، في تقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد عبدالله العجوز، الذي قتل أثناء عملية اعتقاله من قبل قوات تابعة للداخلية صباح الإثنين 20 فبراير/شباط الجاري.

وشارك عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والسياسية في مراسم عزاء الشهيد، في مقدمتهم رجل الدين الشيعي البارز السيد عبدالله الغريفي.