إيران ترسل وفدا للسعودية لبحث استئناف رحلات الحج

2017-02-23 - 2:26 م

مرآة البحرين (رويترز): قال التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء إن إيران أرسلت وفدا إلى السعودية لإجراء محادثات بشأن مشاركة الإيرانيين في الحج وذلك بعدما قاطعت طهران الشعائر في العام الماضي.

وساءت العلاقات بين القوتين الإقليميتين -اللتين تدعمان أطرافا متناحرة في صراعات تدور بالشرق الأوسط- بعد وفاة مئات الأشخاص كثير منهم إيرانيون في تدافع خلال موسم الحج عام 2015.

وألقت إيران بالمسؤولية في الكارثة على ضعف كفاءة المنظمين وقاطعت الحج العام الماضي.

وتدهورت العلاقات بعدما أعدمت السعودية رجل دين شيعيا بارزا في يناير/كانون الثاني 2016 وما أعقبه من اقتحام محتجين إيرانيين غاضبين للسفارة السعودية في طهران مما دفع المملكة لقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأبلغ رضا صالحي أميري وزير الثقافة والإرشاد الإيراني التلفزيون الرسمي بأن طهران تسعى لضمانات لصون "كرامة وسلامة" الحجاج قبل أن توافق على استئناف إرسال الحجيج في الموسم القادم الذي يبدأ في أواخر أغسطس آب.

وذكر التلفزيون أن الوفد -الذي يضم مسؤولين من منظمة الحج وممثلين للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي- سافر إلى السعودية مساء الثلاثاء بدعوة من مسؤولين سعوديين.