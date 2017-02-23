البحرين: غضب لنشر وزارة الداخلية ووسائل إعلام حكومية صور معتقلات بحرينيات

2017-02-23 - 8:49 م

مرآة البحرين: شهدت البحرين تظاهرات غاضبة (الخميس 23 فبراير/ شباط 2017) لنشر وزارة الداخلية ووسائل إعلام حكومية صور 4 بحرينيات اتهمتهم بالانضمام إلى خلايا إرهابية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "فلنمت دون أعراضنا" و"أنتم عائلة الإرهاب" في إشارة إلى عائلة آل خليفة الحاكمة، "وعار اعتقال النساء".

وكانت الداخلية البحرين قد نشرت صور حميدة الخور، منى حبيب، فاتن حسين ومنيرة القشعمي اتهمتم بالإرهاب لكونهم تستروا على معارضين من أقاربهم تطاردهم السلطات.

وكان رجال الدين في البحرين أصدروا بيانا اعتبروا فيه أن نشر صور المعتقلات "صبا للزيت على النار"، وقالوا إن ذلك يمثل "مخالفة متعمدة للأعراف والعادات والقيم الاجتماعية".

واشتبك شبان غاضبون مع قوات الحكومة في مناطق متفرقة، وأطلقت القوات قنابل الغاز والرصاص الانشطاري على المحتجين في أبوصيبع غرب العاصمة المنامة فيما رد عليها الشبان بالحجارة.