"الداخلية" تقول إن تفجيرا وقع في السنابس أسفر عن إصابة مواطنة

2017-02-23 - 11:12 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية (الخميس 23 فبراير/ شباط 2017) إن تفجيرا وقع في منطقة السنابس غرب العاصمة المنامة أسفر عن إصابة مواطنة.

وذكرت الداخلية عبر حسابها على تويتر "تفجير إرهابي بمنطقة السنابس يسفر عن إصابة مواطنة بإصابات بسيطة تصادف مرورها بالموقع والجهات المختصة تباشر إجراءاتها".

وكانت الداخلية قد أعلنت عن الأسبوع الماضي عن تفجير في سترة أسفر عن إصابة شخصين.