السجن 3 سنوات لمتهم بإيواء مطلوب على ذمة قضايا سياسية

2017-02-24 - 1:08 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بمعاقبة متهم بالحبس لمدة 3 سنوات بقضية إخفاء آخر محكوم بالسجن المؤقت للحكم، وحددت جلسة 23 فبراير/ شباط 2017 لإعلان القرار.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في غضون العام 2014 أخفى بنفسه محكوماً بالسجن المؤقت مع علمه بذلك.

وتدعي السلطات أن بلاغاً ورد من إدارة المباحث الجنائية مفاده أن شخصين قاما بالتستر على محكوم ومطلوب أمنياً على عدة قضايا جنائية وتفجيرات، وذلك في منزل بمنطقة مدينة حمد وعليه تم استدعاء المتهمين وتدوين أقوالهما.

المتهم (19 عاماً)، قال في أقواله إن ما نسب اليه صحيح وأفاد بأنه تربطه علاقة مع المتهم المطلوب منذ أيام الدراسة حيث كانا في الكشافة، وقبل نحو أسبوعين تقريباً طلب منه صديقه المطلوب أمنياً توفير مكان آمن حتى يختبئ فيه كونه مطلوباً أمنياً، فعرضت عليه الاختباء في منزلي، ولكنه أبلغني أنه يريد مكاناً خارج منطقة بني جمرة، فقمت بالاتصال مع خالتي وأخبرتها أنني أريد مكاناً للسكن عندها في منزلها لسبب وجود امتحانات نهائية لديّ، والوضع الأمني غير مستقر في منطقتنا ببني جمرة، فعرضت عليّ النوم مع ابنها، فأخبرتها أنني أريد مكاناً أنام فيه لوحدي فأخبرتني أن الغرفة الموجودة في الطابق الثالث أستطيع أن آخذها، وأخبرت المتهم المطلوب بذلك ووصفت له العنوان، وبالفعل دخلنا المنزل وجلسنا أسبوعين من دون علم صاحب المنزل زوج خالتي أو خالتي بأن صديقي مطلوب.