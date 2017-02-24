الإدارية ترفض إلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن 8 مواطنين

2017-02-24 - 1:16 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها 8 أشخاص، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عنهم.

كان المدعون (مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيدعبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيدعبدالأمير عبدالرضا الموسوي، ، سيدمحمد علي عبدالرضا) قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، مع إلزام المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعون أن المدعى عليه -وزير الداخلية- أصدر القرار المطعون عليه بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وينعى المدعون على هذا القرار مخالفته قانون الجنسية وصدوره مشوبًا بعيب عدم الاختصاص.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن دستور مملكة البحرين حظر إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون، وقد صدر قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وأجاز إسقاط الجنسية البحرينية بموجب أمر ملكي في عدة حالات حددها على سبيل الحصر، منها حالة الإضرار بأمن الدولة.

يذكر أن بيانا بثته وكالة أنباء البحرين في ساعة متأخرة من مساء الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني2012) جاء فيه «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن كلٍّ من:

1 - سعيد عبدالنبي محمد الشهابي

2 - إبراهيم غلوم حسين كريمي

3 - جعفر أحمد جاسم الحسابي

4 - علي حسن علي حسن مشيمع

5 - عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب

6 - موسى عبدعلي علي محمد

7 - عباس عبدالعزيز ناصر عمران

8 - محمد محمود جعفر الخراز

9 - قاسم بدر محمد هاشم

10 - حسن أمير أكبر صادق

11 - سيدمحمد علي عبدالرضا الموسوي

12 - عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف

13 - علوي سعيد سيدعلي شرف

14 - حسين عبدالشهيد عباس حبيل

15 - حسين ميرزا عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي)

16 - خالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)

17 - كمال أحمد علي كمال

18 - غلام خير الله محمد محمدي

19 - محمد إبراهيم حسين علي فتحي

20 - سيد عبدالنبي عبدالرضا إبراهيم الموسوي

21 - تيمور عبدالله جمعة كريمي

22 - محمد رضا مرتضى علي عابد

23 - حبيب درويش موسى غلوم

24 - إبراهيم غلوم عبدالوهاب عباس

25 - مريم السيدإبراهيم حسين رضا

26 - عبدالأمير عبدالرضا إبراهيم الموسوي

27 - إبراهيم خليل درويش غلوم

28 - إسماعيل خليل درويش غلوم

29 - عدنان أحمد علي كمال

30 - جواد فيروز غلوم فيروز

31 - جلال فيروز غلوم فيروز

وقال البيان: «إن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام مملكة البحرين بالحفاظ على الأمن الوطني، وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية، وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء».