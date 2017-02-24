6 مارس بدء العمل التجريبي بالنقطة الواحدة على الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية

2017-02-24 - 1:20 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية أن النقطة الواحدة على الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية، سيتم العمل بها بدءاً من 6 مارس/آذار المقبل، بشكل تجريبي، ولمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الاتفاق تم خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس الخميس (23 فبراير/ شباط 2017) بمقر المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بين المعنيين بشئون الجمارك والجوازات في البلدين الشقيقين، بهدف تسريع العمل على إجراءات تطبيق نظام نقطة الدخول الواحدة في منفذ جسر الملك فهد، برئاسة مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبدالرحمن بن سعد اليحيى، وحضور كل من الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة أحمد بن عيسى آل خليفة، ومدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي العميد عبدالله حمد الكبيسي، ومدير عام تقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سلمان بن محمد آل خليفة ممثلين عن الجانب البحريني، وكل من مدير جمارك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي، ومدير جوازات جسر الملك فهد العميد مرعي القحطاني، ومساعد المدير العام لخدمة العملاء بمركز المعلومات الوطني العميد حمد الحربي، ومساعد مدير عام الجوازات لشئون التقنية في المديرية العامة للجوازات العقيد خالد الصيخان، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالمديرية العامة للجوازات وجمارك جسر الملك فهد وإدارة أمن المنافذ ومركز المعلومات الوطني ممثلين عن الجانب السعودي.