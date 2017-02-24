تشهد السنابس احتجاجات واسعة منذ إعدام 3 مواطنين في 15 يناير الماضي

2017-02-24 - 1:22 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الداخلية البحرينية على موقع تويتر إن "تفجيرا إرهابيا" أصاب امرأة بإصابة طفيفة قرب العاصمة المنامة يوم الخميس في أحدث سلسلة من التفجيرات في المملكة الصغيرة.

وذكرت الوزارة أن الانفجار وقع بقرية السنابس إلى الغرب من المنامة وأن الشرطة في الموقع. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتزايد التوتر في البحرين وسط حملة حكومية على جماعات المعارضة ونشطاء تقول إنهم يسعون لإشعال فتنة طائفية بالمملكة.

وأصيب رجل وزوجته بإصابات طفيفة في انفجار بجزيرة سترة جنوبي المنامة الأسبوع الماضي. وتزامن الانفجار مع الذكرى السنوية السادسة لانتفاضة الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية والتي اندلعت بالمملكة في 2011.

وسحقت البحرين الاحتجاجات بمساعدة من دول خليجية عربية لكن التوتر لا يزال مستمرا ويتصاعد من آن لآخر إلى احتجاجات صغيرة.

وفي الخامس من فبراير شباط انفجرت قنبلة على مشارف العاصمة البحرينية مما أسفر عن تعرض عدد من السيارات لأضرار لكنه لم يوقع إصابات بشرية فيما وصفته وزارة الداخلية بأنه عمل "إرهابي".