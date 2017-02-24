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منظمة العفو تطلق حملة عد تنازلي للإفراج عن الدكتور العكري

الدكتور علي العكري محكوم بالسجن 5 سنوات لعلاجه جرحى الاحتجاجات
الدكتور علي العكري محكوم بالسجن 5 سنوات لعلاجه جرحى الاحتجاجات

2017-02-24 - 1:28 م

مرآة البحرين (خاص): أطلقت منظمة العفو الدولية حملة للعد التّنازلي على تويتر للإفراج عن الدكتور علي العكري، والذي يُفتَرَض أن تفرج السلطات البحرينية عنه في  10 مارس/آذار، لانقضاء مدة محكوميته المقررة بالسجن 5 سنوات.

وقالت المنظمة إن هذه الحملة تهدف إلى التأكد من أن السلطات البحرينية لن تعتقل الدكتور العكري لفترة أطول.

ودعت المنظمة إلى حملة على تويتر من 1 إلى 10 مارس/آذار، وإلى نشر تغريدة كل يوم تتضمن العبارة التالية: "نحن ننتظر الإفراج عن الدكتور العكري) بالإضافة إلى عدد الأيام المتبقية للإفراج عنه، وإلى ذكر وزارة الداخلية البحرينية @moi_Bahrain  وخالد بن علي @Khaled_Bin_Ali  في التغريدة.

والدكتور علي العكري سجين رأي، وفقًا للمنظمة، وقد سُجن فقط على خلفية انتقاده للاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية خلال انتفاضة فبراير/مارس 2011. وهو الفرد الأخير الذي ما يزال معتقلًا من عناصر الكادر الطبي الذين اعتقلوا في العام 2011.

 

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