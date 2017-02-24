اشتباكات في النويدرات بعد ختام عزاء الشهيد عبدالله العجوز

2017-02-24 - 7:17 م

مرآة البحرين: اشتبك متظاهرون في النويدرات جنوب شرق العاصمة المنامة الجمعة ( 24 فبراير/ شباط 2017) مع قوات الحكومة، عقب مسيرة غاضبة جابت المنطقة في ختام عزاء الشهيد عبدالله العجوز.

وأطلقت قوات الحكومة قنابل الغاز والرصاص الانشطاري على المحتجين الغاضبين ما أدى لإصابة عدد منهم.

وقتلت قوة خاصة العجوز أثناء محاول اعتقاله فجر الاثنين الماضي، وادعت وزارة الداخلية أنه لقي حتفه متأثرا باصابات نتجت عن سقوطه من فوق المبنى الذي كان بداخله.

ونفت عائلته رواية الداخلية وقالت إنه لم يظهر بجثمانه أي كسور تدل على سقوطه من هذا الارتفاع.