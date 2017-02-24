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الداخلية تعلن عن ثالث تفجير خلال 10 أيام وإصابة دورية عسكرية
2017-02-24 - 11:24 م
مرآة البحرين: ذكرت وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر الجمعة (24 فبراير/ شباط 2017) أن تفجيرا وقع في منطقة الشاخورة غرب العاصمة المنامة، وهو التفجير الثالث من نوعه، الذي تعلن عنه الوزارة، خلال 10 أيام.
وقالت الداخلية "تفجير إرهابي بمنطقة الشاخورة يسفر عن وقوع أضرار مادية بدورية عسكرية وسيارتين مدنيتين دون وقع إصابات بشرية، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها".
وكانت الداخلية قد أعلنت عن تفجير مماثل يوم أمس بالسنابس، وتفجير في سترة 14 من الشهر الجاري.
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