الاستئناف: المؤبد لمتهمين و10 سنوات سجن لأربعة آخرين في قضية تفجير بسترة

2017-02-25 - 5:07 م

مرآة البحرين: أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة السجن المؤبد بحق مستأنفَين، وعقوبة 4 آخرين بالسجن 10 سنوات بقضية تفجير وتجمهر بسترة.

وكانت محكمة أول درجة عاقبت تسعة متهمين عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد متفجرة والاشتراك في تجمهر وشغب وحيازة زجاجات حارقة، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين وبمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمين قاموا بتاريخ 22 مارس/ آذار 2014 بالتجمهر ونحو 80 شخصاً آخرين والاعتداء على رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديد والحجارة بالقرب من مكتب بريد سترة في منطقة واديان فتم التعامل معهم بالطرق القانونية وأثناء ذلك وقع انفجار وأصيب ضابط شرطة (ملازم) جراءه في فخذه الأيمن وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتوصلت السلطات للمتهمين عن طريق التحريات، ولاحقاً اعترف المتهم الثالث بالتهم المنسوبة إليه وإلى الآخرين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.