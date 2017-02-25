العمل تقول أنها عرضت على 66 موظفة بشكل مؤقت في البلديات وظائف برواتب أعلى
2017-02-25 - 5:14 م
مرآة البحرين: قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري أن «الوزارة عرضت على الموظفات المؤقتات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، واللاتي يبلغ عددهن 66 موظفة ممن يعملن في الوزارة المذكورة بصورة مؤقتة من قائمة 1912 جامعيّاً ضمن برنامج تدريب (تمكين)، وظائف برواتب أعلى من التي كنّ يتسلمنَها في وظائفهن لدى البلديات».
وقال الدوسري إن «بعض الموظفات وافقن على العروض التي قدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأخريات رفضنها باعتبار أنهنَّ على وعود بأن يثبتنَ على هياكل الوزارة والبلديات، وهذا الأمر لهنَّ كامل الحرية فيه».
وانتهى المطاف بعدد كبير من موظفات قائمة (1912) بالتسريح من العمل بعد نحو 8 أعوام من العمل في البلديات وأمانة العاصمة. وخابت آمالهن في تسكينهن بوظائفهن الحالية في الأجهزة التنفيذية وأمانات سر المجالس البلدية، على رغم التوجيهات التي صدرت في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بتوفيق أوضاعهن.
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